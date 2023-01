"Whirlpool, si rischia la più grande vertenza d'Europa"

E' il futuro della Whirlpool sul territorio marchigiano la principale preoccupazione dei sindacati della metalmeccanica: per Sara Galassi, nuova segretaria della Fiom Cgil di Ancona, il previsto disimpegno della multinazionale da tutta l'area europea rischia di allungare ombre sul futuro di 1.500 lavoratori solo nelle Marche. Ma se il territorio fabrianese resta il fulcro della crisi industriale marchigiana, altri distretti soffrono le conseguenze della guerra in Ucraina.

La cantieristica navale, al contrario, fa registrare dati positivi, ma resta critico per il sindacato il problema dello sfruttamento del lavoro nei subappalti, soprattutto ai danni di lavoratori stranieri.