Riapertura agrodolce per il bar di Pianello

La sera del 15 settembre il bar di Asmir Seric a Pianello di Ostra era stato invaso dall'acqua e dal fango. Due giorni fa, l'attività ha riaperto, ma non nello stesso luogo. La proprietaria dei muri del vecchio bar - a pochi metri dall'argine del fiume Misa - è Clarita Olivi, figlia di Fernando, una delle dodici vittime del disastro. Aveva 84 anni, è morto nel suo appartamento, adiacente al locale.

Qui, a parte la rimozione del fango e una minima messa in sicurezza, tutto è rimasto come poco dopo l'alluvione. La signora Olivi non se la sente di avviare la ristrutturazione: troppo vicino il fiume, troppo concreta la minaccia, nonostante siano stati realizzati alcuni interventi di rimozione dei detriti e adeguamento degli argini. “Un locale pubblico come quello, frequentata da giovani, qui non aprirà più”, dice.

Sul trasloco forzato del bar si è aperto un contenzioso legale con il gestore. Le conseguenze dell'alluvione hanno finito per mettere l'uno contro l'altro chi, in modo diverso, è stato colpito. Ma la richiesta di entrambi è la stessa: che la tragedia non si ripeta.