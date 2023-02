Dipendenti della Mondial in stato di agitazione. Senza stipendio da tre mesi

È da dicembre che sono senza stipendio. Tre mesi trascorsi senza retribuzione e l'incertezza che sale per i lavoratori e le lavoratrici della Mondial, azienda produttrice di suole per scarpe a Porto Recanati: 122 persone che aspettavano due giorni fa il pagamento degli arretrati e invece sono tornate in stato di agitazione.

Tre società e una storia iniziata nel 1978. Gli anni d'oro del calzaturiero. Ma gli ultimi sono stati segnati dalla pandemia e poi dall'inflazione. Ora la procedura di liquidazione che serve a soddisfare i creditori, ma che per i dipendenti significa sospensione dei rapporti di lavoro e il rischio di un licenziamento collettivo.

L'emergenza riguarda gli addetti di Mondial plast e Mondial suole. Ma la paura si estende al personale di Mondial due. Così è arrivato un appello al comune di Porto Recanati e ai servizi sociali e un altro alla Regione perché contribuisca alla ricerca di investitori.

Nel servizio video, le interviste a Giuliano Caracini - Femca Cisl Marche, Marco Bracalente - Filctem Cgil Macerata, Botros Adel - Rsu Cgil Mondial Suole