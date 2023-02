"Nuove regole per i cantieri in autostrada"

Ascoli, Civitanova, Ancona. Il tour nelle Marche del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi percorre i nodi di lavori e trasporti.

A partire dalla A14 e dai suoi cantieri: finiti i lavori nelle gallerie in direzione sud, a settembre partiranno quelli verso nord. Il ministero sta ipotizzando modifiche alla normativa per rendere meno pericolosi e impattanti gli interventi in autostrada.

Resta lontana, nei tempi, la terza corsia nel tratto sud dell'autostrada. Al momento non è finanziata ed è un'ipotesi allo studio.

Insieme al vice ministro, la Lega spinge per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture nelle Marche, soprattutto nel sud della regione.

Le interviste al viceministro Edoardo Rixi e alla deputata della Lega Giorgia Latini.