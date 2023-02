Al via i campionati italiani Indoor di atletica

Partono ad Ancona i Campionati Italiani indoor di Atletica leggera. Sabato 4 e domenica 5 in pista ci saranno gli atleti under 20 e under 23.

Occhi puntati sul salto in lungo con Larissa Iapichino e Mattia Furlani favoriti.



Le giornate clou saranno il 18 e il 19 febbraio con i Campionati Assoluti. In pista tutti i migliori atleti azzurri, a partire da Marcell Jacobs e Zaynab Dosso.

Il palaindoor è già sold out per le gare dei due velocisti.

Per le Marche, tolto Tamberi che non sarà in gara, le speranze sono sul mezzofondista Simone Barontini, che nei campionati assoluti cerca il ritorno al titolo italiano negli 800 metri dopo la sconfitta in casa dell'anno scorso.

L'intervista a Simone Rocchetti, presidente per le Marche della Federazione Italiana di Atletica Leggera