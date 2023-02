Nomi e storie dell'esodo: da Servigliano al web

Servigliano è stato il più importante campo profughi nelle Marche: dal 1947 al 1955 ospita migliaia di persone che scappano da Fiume, Istria e Dalmazia dopo il passaggio alla Jugoslavia titina.

Almeno ventimila i nomi scritti sui cartoncini blu, le schede identificative di ogni nucleo familiare passato da Servigliano.

Quelle storie, quelle relazioni ora sono consultabili online, grazie al progetto di digitalizzazione, il primo in Italia, curato dalla Casa della Memoria.

Migliaia di nomi e volti che, come milioni in Europa in quegli anni, diventano provvisori e mobili da un centro profughi all'altro. A Servigliano c'è chi resta solo pochi mesi, chi anni, per poi andare altrove.

Nel servizio l'intervista a Giordano Viozzi, presidente della Casa della Memoria di Servigliano