Alluvione: arrivano i primi ristori

Partiranno nei prossimi giorni i primi bonifici per comuni, privati e aziende danneggiate dall'alluvione del 15 settembre.

I fondi sono stati liquidati dal governo e la struttura del commissario all'alluvione provvederà a breve all'erogazione.

Si tratta della prima tranche, 96 milioni 700mila euro, poco meno di un quarto dei 400 milioni stanziati dal governo per il 2022-2024 per fare fronte a parte dei danni causati da acqua e fango.

Nei mesi scorsi la regione aveva stimato servissero finanziamenti per circa un miliardo per rimediare alle distruzioni dell'alluvione.

Questi primi fondi serviranno per ristorare i Comuni per le spese sostenute durante l'emergenza, opere urgenti, contributi di autonoma sistemazione per chi ha dovuto lasciare la casa. E poi saranno erogate ai privati e alle imprese le prime misure di sostegno economico, 5 e 20mila euro rispettivamente.

I fondi serviranno poi anche ad avviare i lavori su acquedotti e fogne danneggiati nel Pesarese e per iniziare la progettazione per strade e ponti.

Soddisfatta la Regione, secondo il presidente Francesco Acquaroli questi primi finanziamenti "consentiranno la ripartenza di queste comunità colpite".