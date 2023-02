Incidente piattaforma Eni: via al processo

Via al processo per l'incidente di quattro anni fa sulla piattaforma Eni al largo tra Ancona e Falconara.

Nella prima udienza, seduta tecnica per incardinare il procedimento, il giudice Corrado Ascoli ha rigettato due eccezioni presentate dalle difese degli imputati: chiedevano la nullità di alcuni esami non ripetibili.

Il processo deve stabilire le responsabilità per la morte di Egidio Benedetto, l'operaio di 63 anni che il 5 marzo del 2019 stava lavorando a bordo della piattaforma Barbara F.

Stava caricando una cisterna da una nave quando la cabina della gru si staccò: il corpo fu recuperato a 70 metri di profondità.

Sul banco degli imputati ci sono la società Eni e quattro persone: Diego Portoghese, allora legale rappresentante della società energetica, Michele Moramarco, direttore della piattaforma, e poi Gianluigi Bambini, armatore della nave che stava caricando la cisterna, la Bambini spa di Ravenna, e infine imputato Franco Busalacchi, il comandante della nave. Due operai che erano a bordo del vascello restarono feriti.

L'accusa per loro è a vario titolo concorso in omicidio colposo e lesioni.

Nel procedimento non si sono costituite parti civili: i danneggiati hanno ricevuto risarcimenti in altra sede e hanno deciso di non entrare nel processo.

La prossima udienza è stata fissata il 4 aprile per sentire i primi 5 testi dell'accusa, retta dalla pubblico ministero Irene Bilotta: saranno ascoltati anche due consulenti della procura sulla dinamica dell'incidente.