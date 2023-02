Efficientamento e digitalizzazione del sistema idrico con fondi del Pnrr

2500 km di rete idrica e 146 mila utenti serviti. Sono i numeri del progetto di efficientamento e digitalizzazione del sistema idrico dell'Ambito territoriale ottimale Marche Centro, che interesserà le province di Ancona e Macerata. L'investimento è di oltre 37 milioni di euro: più di 14 milioni arrivano dai fondi Pnrr. Il progetto è l'unico nelle Marche a essere stata finanziato, su 33 interventi presentati a livello nazionale. L'obiettivo è ridurre la dispersione idrica dall'attuale 36% (contro una media nazionale del 39%) al 23%, raggiungendo così una comunità di 70 mila persone.

La digitalizzazione consente la raccolta di informazioni relative a pressione, portata per il bilancio idrico e l'ammodernamento di 26 km di rete con materiali e tecniche innovative, che garantiranno una durata più lunga, senza dover procedere a scavi.

Arginando la dispersione idrica si ha un doppio vantaggio ambientale: non si spreca acqua e non si deve ricorrere a nuova captazione.

Il progetto prevede l'istallazione di contatori per la telelettura dei consumi della rete domestica. I comuni dove verranno realizzati gli 80 distretti di monitoraggio digitale sono Ancona, Falconara, Senigallia, Jesi, Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Esanatoglia e Cerreto d'Esi.