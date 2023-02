Il cuore da monitorare, fino al 19 febbraio le giornate della cardiologia

La maggior parte delle morti in italia, il 44 per cento, si deve proprio al nostro muscolo fondamentale, il cuore. O meglio, ai suoi problemi. A malattie che interessano 7.500 persone su 100mila abitanti, più che nella media degli altri Paesi europei. E se a questi numeri aggiungiamo il fatto che oltre il 23% della spesa farmaceutica nazionale è destinata proprio a trattare patologie cardiache, è evidente che abbiamo un problema.

Lo sottolineano da anni i cardiologi italiani che fino al 19 febbraio offrono gratuitamente 1.600 ore di consulenze telefoniche per l'iniziativa nazionale di "Cardiologie aperte 2023". Si può chiamare dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 il numero verde 800 05 22 33. Serve prevenzione, ripetono gli esperti, di fronte alla evidente sottovalutazione di fattori di rischio spesso prevenibili. Accanto, infatti, all'età e alla familiarità, ci sono fumo, alcol, alimentazione sbagliata, sedentarietà. Comportamenti che a loro volta causano eccesso di colesterolo e ipertensione, obesità e diabete.

Le donne non sono escluse. Per decenni si era pensato che godessero di una sorta di protezione ormonale. E invece non solo risentono di uno stress in aumento e sono più fumatrici di un tempo, ma fanno i conti con fattori di rischio specifici, dalla menopausa precoce al parto prematuro, all'aborto spontaneo. La prevenzione riguarda insomma tutti, e anche i giovani.