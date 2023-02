Un b&b di lusso pagato col traffico di droga

Denaro ottenuto dalla produzione e dal traffico di droga, e riciclato nell'acquisto di un casolare nel senigalliese, ristrutturato per farne un bed and breakfast di lusso. Lo ha scoperto il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona insieme all'autorità giudiziaria olandese. Olandese è infatti il titolare della struttura, ora accusato di riciclaggio internazionale di denaro.

Congelati i beni, ora è prevista per lui una confisca di 530 mila euro, oltre al sequestro del b&b e l'inibizione all'attività ricettiva. Il denaro sporco frutto del traffico di stupefacenti veniva accreditato attraverso conti olandesi su banche italiane.