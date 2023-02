Incendio di Senigallia, s'indaga per dolo

La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per dolo sull'incendio divampato il 22 gennaio scorso in un appartamento a Senigallia. A causa delle fiamme morì Anna Maria Casci Ceccacci, 76 anni, che si trovava sola in casa. Sul suo corpo era stata effettuata l'autopsia: la causa della morte era stata imputata al monossido di carbonio respirato in attesa dei soccorsi. In un primo momento sembrava che le fiamme fossero divampate in maniera accidentale ma ora, dopo i rilievi di vigili del fuoco e carabinieri, la procura ipotizza una possibile responsabilità dolosa. Al momento non risultano persone indagate.