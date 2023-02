Alla Fermana il derby contro l'Ancona, vince la Recanatese e pareggia la Vis

In serie C Fermana-Ancona era la partita di cartello, per il tema derby, per il bel campionato che sta disputando la Fermana ma anche per le ambizioni dell'Ancona, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite e alla rincorsa ai primi tre posti. Ha vinto la Fermana 2-1 giocando mezza partita in dieci.

Ha vinto anche la Recanatese, strepitosa a Lucca: 3-1 per la squadra di Pagliari. Pareggio infine per la Vis Pesaro che non è andata oltre lo 0-0.