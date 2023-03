Antinfiammatori, analgesici, ansiolitici: tracce anche nei pesci

Farmaci nei pesci

Antinfiammatori, analgesici, ansiolitici e antidepressivi. Sono i nuovi inquinanti del mare, compreso l'Adriatico. Tracce di farmaci sono state trovate in pesci, molluschi e crostacei davanti alle coste delle Marche. Il Dipartimento scienze della vita e dell'ambiente dell'Università Politecnica delle Marche coordina un progetto europeo finalizzato proprio a ricercare questi nuovi inquinanti. A preoccupare per le conseguenze sull'ecosistema marino sono in particolare due fattori: che le molecole, anche a quantità basse, sono comunque attive, e poi il mix di farmaci.

Nuovi inquinanti

Oltre ai farmaci ci sono tutte le nuove sostanze che entrano nel mercato ogni anno: oltre 1500 tra agricoltura, plastiche, prodotti per la cura. Finiscono tutte in mare, anche perché spesso gli impianti di depurazione non sono in grado di seguire l'evoluzione della produzione.

