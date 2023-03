La rinascita dell'Hotel Felycita

Il Felycita, a Frontignano di Ussita, è un albergo del 1971. Fondamente lesionate dal sisma. Gianfranco Tombini, il proprietario, non ha mai rinunciato a ricostruirlo. Ma c'è sempre stato il macigno dell'Iva: lo stato non può anticiparla, violerebbe le regole europee sulla concorrenza.

Tombini, che ha pronto il progetto di ricostruzione, dovrebbe versare 400mila euro alla ditta che eseguirà i lavori: in anticipo. È insostenibile.

A inizio mese, però, una svolta. Il decreto ricostruzione, approvato dal Parlamento, accolla l'Iva alla struttura commissariale per la ricostruzione. "I nostri albergatori sono piccoli, non potevano sostenere quei costi", dice la sindaca Silvia Bernardini. Ussita spesa ora di riavere i suoi alberghi. Erano otto, prima del sisma. L'economia locale ha bisogno di un turismo più stabile, non mordi e fuggi come quello di questi ultimi anni