Ancona e Corto Maltese si incontrano nel nome di Hugo Pratt e di Stalin

"Ti ricordi di Ancona ?", la domanda la fa Corto Maltese, e dall'altra parte della cornetta c'è nientemeno che il giovane Stalin. La telefonata al commissario politico delle nazionalità, nel 1021, salva il marinaio dalla condanna a morte già emessa dai bolscevichi. Ma intanto Corto prende in giro il georgiano, e gli ricorda di quando lavorava come portiere di notte all'hotel Roma e Pace, ad Ancona, nel 1907, e fu licenziato in capo a poche settimane.

Un contrappunto tra storia e fantasia, quello che leggiamo ne "La casa dorata di Samarcanda", come del resto tutta la vita e l'opera di Pratt. Il film "Hugo in Argentina" ripercorre la vita del fumettista negli anni 50, quando emigrò a Buenos Aires per diventare, nel giro di qualche anno, il disegnatore più celebrato del Sudamerica.

Il documentario di Stefano Knuchel è realizzato con la sceneggiatura di Marco Steiner, storico collaboratore di Pratt: la voce narrante di Giancarlo Giannini racconta i mille amori e le avventure picaresche del fumettista scomparso nel 1995. A Buenos Aires Pratt sbarca nel 1949, chiamato dall'editore Cesare Civita insieme ai colleghi veneziani coi quali - giovanissimo - aveva già lavorato in Italia, realizzando "L'Asso di Picche".

"Hugo in Argentina" si conclude con un doppio addio. Al Sudamerica, nel 1962, quando Pratt è chiamato a lavorare in Inghilterra, alla Fleetway Publications (quella dei fumetti di "Guerra d'Eroi"); e a Gisela Dester, amante e aiutante di Pratt, che il fumettista lascia con questa frase: "Nunca ser mediocre, non essere mai mediocre", che non a caso è il sottotitolo di questo film poetico e sognante.