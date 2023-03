Serie C: ko Ancona, Vis Pesaro e Recanatese, pareggia la Fermana

Cinque punti nelle ultime sei gare. Numeri da retrocessione più che dai playoff. E, dopo il gol partita - a tempo quasi scaduto - dell'ex Tulli, l'Ancona deve ora difendere il quarto posto.

I biancorossi cadono 2-1 a Imola. Gara che inizia quasi un'ora dopo perché a bordocampo manca l'ambulanza. È l'Ancona a passare in vantaggio. Lombardi viene steso in area: rigore che Spagnoli trasforma. Sarà uno dei pochi acuti biancorossi che dietro sbandano: Simeri prende posizione e pareggia. Non è altrettanto freddo Di Massimo che spara sul portiere. Nel secondo tempo solo Imolese: forcing finale e gol del 2-1.

Sconfitta pesante anche per la Vis Pesaro, in casa col Montevarchi, ultimo in classifica. La decide Perez, in tap in, dopo una serpentina di Amatucci. L'occasione del pari a fine primo tempo: rigore che Fedato sbaglia. Nella ripresa Giordani lascia il Montevarchi in dieci ma la Vis non ne approfitta. Quarto ko nelle ultime cinque e terzultimo posto.

Troppo, troppo Gubbio per la Recanatese. Quindici secondi ed è subito sotto: Di Stefano danza sul pallone e segna. La prima occasione giallorossa arriva solo nella ripresa: cross di Senigagliesi e bordata fuori di Ferrante. Per il resto solo Gubbio, fino al raddoppio di Vazquez.

Pari 1-1 tra Alessandria e Fermana. I gialloblu, senza l'ex Fishnaller, vanno sotto sull'asse Cori-Martignago. Nella ripresa, la Fermana prima sfiora il gol, ma sbatte - due volte - sul portiere. Poi pareggia, con Busatto abile a raccogliere un pallone vagante. All'ultimo, occasionissima per l'Alessandria. Sabato per la Fermana derby con la Vis.