Cade la Vis, pareggiano Ancona e Fermana. Sogna i playoff la Recanatese

Serie C, i risultati: delusione per l'Ancona a Sassari

Sei punti nelle ultime otto gare. Numeri che certificano il periodo nero dell'Ancona che, a Sassari, va in vantaggio, sbaglia un rigore, viene raggiunta e, alla fine, rischia di perdere. La partita - come detto - la stappano i biancorossi: lancio lungo per Di Massimo che beffa il portiere. Dopo cinque minuti palo della Torres, poi - nella ripresa - il rigore per l'Ancona che Di Massimo tira fuori.

La non scritta legge del calcio - gol sbagliato, gol subito - si materializza dopo dieci minuti: dormita difensiva, Saporiti tocca quel tanto che basta. La rete sgonfia l'Ancona e galvanizza la Torres: Perucchini salva i biancorossi dal ko.

Perde e resta in zona playout Vis Pesaro

Non demerita la Vis Pesaro che cade, però, di fronte alla squadra forse più in forma del campionato, l'Entella. Neanche tre minuti e la partita è subito in salita: Corbari sbuca a destra e fa 1-0. Non ci sta a perdere la Vis, pericolosa su piazzato ma anche su azione manovrata: il tiro di Di Paola viene salvato sulla linea. Coi biancorossi in avanti, ne approfitta l'Entella: voragine al centro che Tascone sfrutta. Finale nervoso, con mister Brevi espulso.

La Fermana pareggia in inferiorità numerica

Soffre, ma alla fine strappa un buon pari la Fermana. In dieci fin dal 22esimo, rosso severo a De Nuzzo, i gialloblu vanno sotto a inizio ripresa: Panico sterza, prende la mira e segna. Mister Protti butta dentro Spedalieri: mossa azzeccata perché il difensore svetta per l'1-1.

La Recanatese vince e accorcia sui posti playoff

Della Recanatese l'unica vittoria marchigiana. Dopo un primo tempo in cui i giallorossi sciupano di tutto, il Montevarchi passa in vantaggio con Kernezo. Neanche cinque minuti e Guadagni pareggia, con un fantastico tiro a giro. Poi sale in cattedra il solito Sbaffo: prima l'assist per il vantaggio di Carpani, infine il gol che mette il punto esclamativo sulla vittoria.