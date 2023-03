Comunicare la sostenibilità attraverso il volley

Il volley come mezzo per comunicare la sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Con questo obiettivo nasce il progetto “Ricicliamo, non consumiamo”. E' l'azienda Megabox Vallefoglia di Pesaro, a puntare sulla messaggio da inviare positivamente a territori, scuole, università e tessuto imprenditoriale.

“Il progetto è nato a settembre dello scorso anno, perché volevamo che la Giornata Mondiale del Riciclo (18 marzo) e l’Earth Day (22 aprile) non fossero semplici ricorrenze, ma occasioni per una riflessione seria, approfondita, trasparente sul tema della sostenibilità con l’obiettivo di avere cittadini più consapevoli”, ha spiegato Ivano Angeli, fondatore di Megabox Group e presidente della società di volley. Non a caso, il progetto è stato declinato in più ambiti.

Per la sfida di campionato con Novara, penultima della regular season in calendario domani, la squadra vestirà una maglia speciale, sulla quale campeggia lo slogan “Ricicliamo, non consumiamo” e in filigrana sono visibili fusti di faggio. Sugli spalti, tutto il pubblico vestirà una t-shirt bianca, che riprende lo slogan dell’evento.

Contemporaneamente, il progetto si è allargato alle scuole e all’università, trovando nella cornice di Learning by doing di Confindustria Pesaro Urbino, che da anni è tradizione del Gruppo Giovani Imprenditori, non solo finalità comuni, ma soprattutto la possibilità di far dialogare studenti e azienda.