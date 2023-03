Digitale e sinergie per la logistica di Amazon

L'intesa non prevede un soggetto unico, ma una voce corale, verso le istituzioni, verso le imprese, appunto il mercato. La firma dà il via un gruppo di lavoro che in sei mesi dovrà produrre un documento su possibilità e futuro del triangolo intermodale.

Un'accelerazione figlia del polo logistico di Amazon, previsto tra 2024 e 2025.

Nel video il servizio con le interviste a:

Francesco Acquaroli - Presidente Regione Marche

Alexander D'Orsogna - AD Aeroporto

Massimo Stronati - Presidente Interporto

Vincenzo Garofalo - Presidente Autorità sistema portuale