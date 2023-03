Rifiuti, la Corte dei Conti boccia la gestione unica

Gestione unica dei rifiuti nell'Anconetano: il caso

Subisce un arresto - per ora solo temporaneo - l'iter verso la costituzione di Corum scarl. A dicembre l'Ata, l'assemblea territoriale d'ambito, aveva affidato in house - ossia al proprio interno, senza gara pubblica - il servizio di gestione unica dei rifiuti a una New Co. Società consortile che, il prossimo primo aprile, avrebbe dovuto iniziare a operare nei comuni di Ancona, sostituendo le attuali aziende.

Corte dei Conti: parere negativo

La Corte dei Conti, però, ha bocciato l'operazione. Secondo la sezione regionale di controllo, dalla delibera di Ata, adottata dai comuni interessati, non emerge la necessità e l'economicità di costituire la nuova società, formata da Viva Servizi di Ancona, Ecofon e JesiServizi. In sostanza, dice la Corte, non ci sono elementi che giustifichino il ricorso a un organismo a partecipazione pubblica. Un parere non vincolante che, però, ritarderà i tempi.

Numeri e scenari

Sull'operazione, da oltre un miliardo di euro, pesano anche due ricorsi al Tar, promossi da Marche Multiservizi e Rieco, che gestiscono i rifiuti in alcuni comuni. Seicentocinquanta i dipendenti coinvolti nel passaggio, senza calo di occupazione. Quindici anni la durata prevista per l'incarico.

L'intervista è a Daniele Carnevali, presidente dell'Ata