Il fiume Misa ha cambiato faccia

Sei mesi dopo l'alluvione del 15 settembre, le somme urgenze dei lavori eseguiti, 70 cantieri e 5 milioni e mezzo di euro, sono visibili qua e là, lungo il corso del fiume. Il destino di queste zone colpite due volte in 8 anni, nel 2014 e nel 2022, è tutto qui: i residenti, le aziende, le comunità tutte chiedono sicurezza. Così, via di ruspe, ma quanto dureranno? Altre opere, invece, restano in attesa.

A Bettolelle di Senigallia, il paesaggio è cambiato: terra e cippato al posto della vegetazione. Qui l'idrometro regola la vita degli abitanti. Quando segnala il fiume in crescita, l'ultima volta il 1 marzo scorso, scattano le procedure d'emergenza, ovvero piani alti o evacuazione. Ma anche in una casa a due piani non si vive, raccontano Sergio Sebastianelli e Barbara Becci, che abitano a due passi dal fiume, a Molino Marazzana, primi candidati alla delocalizzazione.