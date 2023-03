Il Museo di Storia Mezzadrile "Sergio Anselmi", a Senigallia, festeggia i 45 anni.

Il Museo di Storia Mezzadrile "Sergio Anselmi", a Senigallia. Da 45 anni, un centro per lo studio e la ricerca sulla storia dell'agricoltura marchigiana.

Oltre 2 mila oggetti esposti su tre piani, all'interno del convento di Santa Maria delle Grazie a Senigallia. E' il Museo di Storia mezzadrile inaugurato nel 1978.

Si parte dai sotterranei con la cantina e il ciclo del vino, per salire al pian terreno dove si ritrovano gli ambienti di una tipica casa colonica, dalla cucina alle camere da letto, senza tralasciare le tante attività, svolte in prevalenza dalle donne. Ma l'esposizione più ricca è al primo piano. Un vero tuffo nel passato in quella cultura mezzadrile, dall'ottocento agli anni sessanta del secolo scorso. Un percorso ricco di testimonianze.



Grazie ad un gruppo di volontari all'interno della struttura vengono organizzate mostre concerti e convegni al fine di promuovere e divulgare la storia dell'agricoltura regionale. Il Museo è visitabile tutti i giorni, con ingresso gratuito.