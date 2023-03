Incidente in A14, aperto fascicolo

La procura di Ancona ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale sull'incidente avvenuto all'alba di ieri in A14, tra i caselli di Ancona sud e Ancona nord, nel quale ieri è morto il 27enne Matteo Cosenza. La vittima era sul sedile del passeggero di un monovolume che ha urtato il guard rail è si è ribaltato. Il conducente, rimasto ferito, è ricoverato all'ospedale di Torrette.

Si indaga anche sulla dinamica dell'altro incidente mortale di ieri, sulla strada tra Jesi e San Marcello, dove nel pomeriggio Massimo BIni, di 45 anni, è deceduto in seguito a una caduta da una bici a pedalata assistita. Il suo corpo è stato ritrovato in un canale di scolo, a qualche metro di distanza dalla bicicletta. Anche in questo caso la magistratura ha aperto un fascicolo, e la pm di turno Valentina Bavai ha disposto l'ispezione esterna della salma. Dalle prime ricostruzioni, da parte della Polizia locale di Jesi, sembra potersi escludere l'ipotesi dell'auto pirata, e anche quella del malore: probabilmente la vittima ha perso il controllo del mezzo, è caduta e ha battuto la testa.