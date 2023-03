Judo, la sfida antirazzismo tra Italia e Albania

Alla fine, la sfida di judo tra Italia e Albania è terminata pari, tre a tre. Un segno forse del destino perché vincere, per una volta, non era così importante. Tutti, a Jesi, hanno infatti lottato contro lo stesso avversario: il razzismo.

Una serata che ha unito due popoli, quello italiano e quello albanese, organizzata dalla Judo Samurai Jesi-Chiaravalle per la giornata internazionale contro il razzismo. Uno sport - il judo - attraverso il quale tanti iscritti stranieri della Judo Samurai sono riusciti a integrarsi.

La serata, iniziata con un allenamento congiunto, è proseguita con la lettura di un passo del romanzo "Il razzismo spiegato a mia figlia" di Tharar Ben Jelloun. E poi sei incontri divisi per categoria di peso, l'unica distinzione a contare sul tatami.

Una serata ancora più speciale per Klajdi Bitri, fresco vincitore del campionato albanese, che milita però, vista la doppia cittadinanza, nel Judo Samurai di Jesi-Chiaravalle. Un incontro emozionante, diventato - per lui - una sorta di derby. Nel segno del judo e dell'antirazzismo.