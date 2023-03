La Settimana dell'inclusione a Unimc

Margherita Campanelli, 27 anni di Fano, laurea in Scienze dell'educazione a Macerata. Pieni voti, il sogno di un agrinido, e una sindrome di down che non è stata di ostacolo. C'è anche lei tra i premi speciali di Unimc, all'interno della Settimana dell'inclusione, fino al 2 aprile. Parole d'ordine, sensibilità diverse.

Nel video l'intervista al rettore di Unimc, John Mc Court