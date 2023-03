Vincono Ancona e Recanatese. Pareggio della Fermana. Sconfitta la Vis Pesaro

Brilla la Recanatese a Fiorenzuola: la squadra di Giovanni Pagliari va in vantaggio al quattordicesimo del primo tempo su azione di corner. Carpani scodella in mezzo, Battaiola e Sbaffo si scontrano, palla sul secondo palo dove svetta Ferrante e insacca: 1-0 per la Recanatese.

Torna il sereno al Del Conero. Partita subito in discesa al 5' grazie a un fallo su Paolucci in area, sanzionato con il calcio di rigore. Di Massimo trasforma: ottavo centro stagionale. L'Ancona insiste: al 18' Mezzoni recupera e lavora un gran pallone per 40 metri, poi cede a Petrella che in diagonale firma il 2-0. A 49'' dall'inizio della ripresa, il tris: bel recupero di Simonetti che porge a Di Massimo il quale scarica sull'accorrente Melchiorri che mette nel sacco il 3-0.

Pari tra Fermana e Carrarese. I padroni di casa ci provano nel primo tempo con Giandonato e Maggio. Carrarese pericolosa con capitan Della Latta che di testa, all'altezza del dischetto, colpisce quasi a botta sicura, provvidenziale deviazione di Pellizzari. Finisce 0-0.

Troppo severo il 4-0 della Vis Pesaro a Siena. Toscani avanti al 14' con una punizione di Disanto, poi la Vis al 22' centra una traversa con Gerardi e incassa il 2-0 in contropiede in situazione di due contro quattro. Tira Orlando, Ferroni ribatte, tap in vincente di Paloschi. Nella ripresa, al 5', triangolo Collodel- Paloschi-Collodel concluso dalla stilettata vincente sul primo palo: 3-0. E nel finale arriva al 44' il gol di Raimo.