I locali pubblici con la polizia contro la violenza di genere

Bar, ristoranti, pub e discoteche, osservatori sulla realtà dei territori, diventano presìdi nel contrasto alla violenza di genere e luoghi di divulgazione della cultura della legalità: è il cuore di “Sicurezza Vera”, progetto nato dal Gruppo Imprenditrici Fipe-Confcommercio, in collaborazione con la Polizia di Stato.

L'iniziativa era stata lanciata in via sperimentale in 20 città a fine 2021, adesso parte anche nelle Marche, da Ancona.