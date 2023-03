Motociclette, crescono le aziende del settore nel Pesarese

I numeri del settore moto

Negli ultimi dieci anni, le imprese attive nella vendita e nella riparazione delle moto sono calate in due province, rimaste stabili in altre due. L'eccezione è Pesaro e Urbino, dove la crescita ha superato il 12%. Una terra di motori e imprese, com'è stato chiamato l'evento organizzato da Cna, all'interno del Brand Festival, con le aziende del settore.

L'esempio di Benelli

Tra queste Benelli: circa 15mila moto immatricolate lo scorso anno e marchio più venduto in Italia. Il gruppo è diventato cinese nel 2005, ma ha mantenuto la sede a Pesaro. Con tanti pro e qualche contro.

Il problema della carenza di personale

Tra i problemi affrontati durante l'incontro, quello della carenza di personale. Per avvicinare i giovani, è importante - secondo Cna - far capire quanto il mondo dei motori sia cambiato. Il futuro di Benelli, invece, sarà solo nel settore moto. Per ora è accantonato il progetto bici elettriche. Anche se mai dire mai.

Le interviste sono a Gianni Monini, responsabile commerciale di Benelli, e a Otello Gregorini, segretario generale Cna.