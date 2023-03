La chiesa dimenticata di San Francesco ad Alto

In via Torrioni, ad Ancona, si nasconde un tesoro sconosciuto anche a molti abitanti del posto. Gli edifici dove oggi ha sede il Comando Territoriale dell'Esercito, infatti, un tempo erano la chiesa e il convento di San Francesco ad Alto. Il complesso cambiò funzione nel 1861, quando fu trasformato in ospedale. Oggi, però, la sua origine viene riscoperta grazie al Fai, che qui ha promosso una delle tante aperture straordinarie organizzate per le Giornate di Primavera.

Visite guidate sono previste anche nella Pinacoteca Civica Podesti, dove si trovano oggi molti dei capolavori ospitati per secoli nella Chiesa. Fra questi, anche la "Pala Gozzi" di Tiziano.

Domani San Francesco ad Alto sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18, mentre la Pinacoteca dalle 10 alle 16.30.

Nel video, il servizio con le interviste a un visitatore, a Monica Manzotti - delegata Fai di Ancona e a una giovane guida