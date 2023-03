Oro al cerchio per la Raffaeli

Ancora un trionfo per Sofia Raffaeli, la ginnasta di Chiaravalle, tesserata per Fabriano. Ieri, alla World Cup di Atene, prima tappa del circuito internazionale 2023 della ritmica, ha ottenuto l'oro al cerchio. Il giorno prima aveva dominato il concorso generale. Un oro, in Grecia, anche per l'altra atlenta della ginnastica Fabriano, Martina Centofanti, nell'esercizio misto con nastri e palle per squadre.