Area marina protetta del Piceno, i promotori spingono e i vongolari tremano

Giorno di mare piatto, ma sono comunque agitate le acque dell'Adriatico. E ad agitarle è un progetto ancora sulla carta, il Parco marino del Piceno. Se fosse realizzato per favorire - come è intenzione del comitato promotore - il ripopolamento del mare con vere e proprie “sale parto” per i pesci, intoccabili dall'attività di pesca, nelle zone A, B e C individuate dall'Ispra con il Ministero della transizione ecologica le vongolare non potrebbero più operare, soltanto spostarsi. Una rivoluzione che condizionerebbe pesantemente questo segmento dell'economia marina, e invece lascerebbe intatta l'azione oltre le tre miglia dei pescherecci a strascico.

Sono sette i comuni coinvolti, 26 i chilometri di costa interessati. Accanto alla capofila Grottammare sono emerse di recente le titubanze dell'amministrazione di Cupra Marittima. E anche da una città di peso come San Benedetto del Tronto si attende una risposta chiara.

Risposta che invocano i difensori dell'area marina, ma che chiedono a loro modo anche i pescatori, che rifiutano di essere descritti come predoni del mare e citano a prova di una evoluzione dei propri metodi di lavoro i risultati dei monitoraggi periodici ai quali sono sottoposti dagli istituti di ricerca.