Ristori per gli alluvionati

Ventidue milioni e mezzo di ristori accreditati per le famiglie e le imprese colpite dall'alluvione del 15 settembre scorso. Il Vice commissario Stefano Babini ha firmato i decreti di liquidazione per 16 comuni dei territori dell'anconetano e del pesarese.

A Senigallia destinato l'importo più elevato: 12 milioni e 763mila euro; oltre tre milioni e 750mila euro per Ostra; un milione e 976 mila euro per Cantiano. Come previsto dall'ordinanza, ai privati saranno destinati 5mila euro e alle imprese 20mila euro, come un primo e parziale ristoro dei danni subiti.

Per quanto riguarda gli altri Comuni del Maceratese danneggiati dalla calamità alluvionale, sono in corso i sopralluoghi da parte della Protezione civile nazionale per stabilire l'entità dei danni.