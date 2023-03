Al Teatro Rossini si aggiunge un nuovo spazio culturale per Pesaro

E' il quarto luogo di cultura restituito dalla amministrazione alla citta.

Dopo il Museo Oliveriano lo scorso dicembre, la Pescheria a febbraio e i Musei Civici a Palazzo Ciacchi la settimana scorsa, arriva anche l'inaugurazione di un teatro nel teatro. Si tratta della sala Della Repubblica, a cui si accede direttamente sia dalla strada che dal Foyer del Rossini e richiama nelle linee ad un teatro contemporaneo essenziale e versatile.

Per il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si tratta di un'opera che la città aspettava da tempo e che sarà molto utile proprio grazie alla sua polivalenza.

Si tratta di un’anteprima fortemente simbolica che accade non a caso in occasione della Giornata Internazionale del Teatro.

120 i posti a disposizione per un teatro ridotto che permetterà di svolgere eventi in contemporanea al teatro e di ospitare convegni, conferenze, spettacoli teatrali, musicali e di danza.

Come primissimo utilizzo ancora prima dell'inaugurazione ufficiale ha accolto l’incontro con la Fondazione Fo Rame e per la memoria viva di Dario e Franca in vista del futuro assetto di Rocca Costanza che diventerà sede del museo della Fondazione per raccogliere e tramandare il patrimonio culturale lasciato dal premio Nobel per la letteratura Dario e da sua moglie Franca dei quali ricorrono i centenari della nascita rispettivamente nel 2026 e nel 2029, ha ricordato Mattea Fo, loro nipote e oggi presidente della Fondazione.