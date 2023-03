Studenti scrivono lettera a Mattarella, il Quirinale telefona alla scuola per ringraziare

"Carissimo signor presidente, siamo la classe 2a B dell'Istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino, nelle Marche"… Un ciclo di approfondimenti su attualità e diritti umani che non poteva ignorare il naufragio di Cutro, in cui hanno perso la vita oltre 90 migranti. Parlarne in classe ha scosso i giovani studenti al punto da decidere di scrivere una lettera a Mattarella. Qualche giorno dopo la grande sorpresa. Squilla il telefono della scuola, chiamano dal Quirinale. Nel video il racconto della dirigente dell'istituto comprensivo Don Bosco, Pierina Spurio, e dei docenti Edilio Venanzoni e Alessandra Santini.