Terremoto 2016, irregolarità casette Sae: processo rinviato al 7 settembre

Quasi sei mesi in più per permettere ai difensori, tra cui alcuni nominati ieri d'ufficio, di consultare la grande mole di atti raccolti dalla procura. Ma, alla base del rinvio, anche la mancata osservanza dei termini di comparizione per una società, a cui è stato notificato il decreto che dispone il giudizio soltanto il 19 febbraio scorso. Si è aperto stamattina al tribunale di Ancona, per poi essere subito rinviato al 7 settembre prossimo, il processo sulle presunte irregolarità di appalti e subappalti nella costruzione delle casette d'emergenza destinate ai terremotati del 2016. A processo, per abuso di ufficio, truffa, falso ideologico commesso in atto pubblico e frode nelle pubbliche forniture, trentaquattro imputati, tra cui 15 società, tre del pesarese.

Secondo l'accusa, sostenuta dalla pm Irene Bilotta, le ditte scelte per costruire le soluzioni abitative di emergenza non avrebbero avuto le specializzazioni giuste per operare su terreni accidentali come quelli delle zone terremotate. Di conseguenza, pavimenti, pitturazioni, impermeabilizzazioni dei moduli, impianti e infissi delle Sae sarebbero stati eseguiti male. Per di più, farle lavorare sarebbe stato addirittura un azzardo perché quasi tutte sarebbero state sprovviste del certificato antimafia. A non vigilare, tra gli altri, sarebbero stati funzionari pubblici e vertici ed ex vertici della Protezione civile regionale.