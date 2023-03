Il marò Filippo Montesi moriva in Libano 40 anni fa. Celebrazioni a Fano

Marzo 1983: il fuciliere Filippo Montesi viene colpito a morte da raffiche di mitra alla schiena. Militare di leva nel battaglione San Marco, Montesi era impegnato nella missione di pace in Libano, dove erano stati uccisi 600 profughi palestinesi fra uomini, donne e bambini. 40 anni dopo quel tragico evento, la sua città - Fano - gli ha reso omaggio per un'intera giornata iniziata con la deposizione della corona al monumento dei caduti, proseguita con la Santa messa celebrata dal vescovo Mons. Trasarti, fino all'appuntamento al teatro della Fortuna con testimonianze di chi Filippo l'ha conosciuto in prima persona. "Il sacrificio di Montesi onora l'Italia" è il messaggio del vicepresidente del consiglio e Ministro degli esteri, Antonio Tajani, che ha aggiunto: "le commemorazioni a Fano sono anche un modo per portare la più forte testimonianza dell'incessante impegno dell'Italia per la pace in medio Oriente, soprattutto in Libano". Autorità presenti oggi come 40 anni fa. Ai funerali di Montesi presenziò anche il presidente della repubblica Sandro Pertini.