Sisma centro Italia, 1,6 miliardi per la ricostruzione. Novità per sae, strade e allevamenti

Un miliardo e 600 milioni di euro. A tanto ammontano i finanziamenti per gli interventi post terremoto dopo la conclusione delle cabina di coordinamento Sisma 2016 e quella Fondo complementare nazionale al Pnrr sisma 2009 e 2016, entrambe presiedute dal commissario straordinario Guido Castelli. Approvati provvedimenti per accelerare la ricostruzione del Centro Italia. Tra questi il nuovo piano per le opere pubbliche delle Marche. Quasi 650 milioni di euro il finanziamento. Definite anche nuove scadenze. Un cronoprogramma che cercherà di garantire l'avvio delle progettazioni e di monitorare l'andamento dei lavori. Novità sul fronte dei contributi di autonoma sistemazione e delle sae, le cosiddette casette. Verranno riaperti i termini per la presentazione delle richieste di contributo per coloro che non sono riusciti a presentare domanda entro lo scorso Ottobre. Questione allevatori: sarà possibile mantenere le stalle provvisorie e richiedere l'assegnazione definitiva. Infine, capitolo strade: oltre mezzo miliardo di euro che si aggiungono ai 400 milioni già appaltati per un nuovo piano di interventi sulla rete viaria dell'Appennino centrale.