Marche: processi più brevi grazie al PNRR

Il presidente della Corte d’Appello di Ancona, Luigi Catelli, non ha dubbi: in Italia la durata dei processi è ancora eccessiva. Eppure, da un anno a questa parte, qualcosa sta cambiando grazie al PNRR.

Entro il 2026, il Piano nazionale di ripresa e resilienza punta ad abbreviare del 40% i procedimenti civili e del 25% quelli penali. Una delle strade per raggiungere questo obiettivo è affrontare un altro problema storico della giustizia italiana: la carenza di personale. A partire dal febbraio 2022, infatti, sono stati assunti 16mila giovani negli uffici giudiziari italiani.

Anche grazie ai nuovi ingressi, nelle Marche le cause pendenti in appello sono diminuite l’anno scorso del 13 percento, mentre la durata media dei procedimenti è scesa a 490 giorni, 100 in meno rispetto al 2021. E un cambiamento positivo si registra anche nel resto d’Italia.