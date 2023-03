Storici e storie risorgimentali a Pergola

Storici e storie risorgimentali nel borghi delle Marche. Non poteva non passare da Pergola questo ciclo di incontri dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e del ministero della Cultura. Perché questa cittadina dell'alta Valcesano ebbe un ruolo di primo piano nel processo che portò all'unità d'Italia. 8 settembre 1860. Pergola è statala prima città delle Marche ad insorgere contro il potere temporale dei papi contro lo stato pontificio. Per questo fu insignita con regio decreto del 1911 di medaglia d'oro dal re Vittorio Emanuele III. In tutta Italia sono soltanto 27 i gonfaloni dei comuni che si possono fregiare di questa medaglia per benemerenze risorgimentali. In occasione della giornata dell'Unità nazionale, della costituzione, dell'inno e della bandiera, la sala consiliare di Pergola ha ospitato gli interventi degli storici Pierangelo Gentile e Stefano Orazi. Presente anche la prefetta di Pesaro Urbino, che ha ricordato come di quel coraggio dimostrato all'epoca, ne siano rimaste tracce anche ai giorni nostri, in circostanze sì diverse ma comunque drammatiche. Il riferimento è all'alluvione dello scorso 15 settembre.