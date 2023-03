"Tutti i modi per leggere": il festival per tutti, anche chi ha difficoltà visive o di apprendimento

Chi pensava che esistesse una sola modalità per leggere rimarrà deluso. Decifrare le lettere dopo averle osservate con i propri occhi è infatti solo la maniera più usata, ma non l'unica. "Tutti i modi per leggere" è il festival in scena alla mole Vanvitelliana di Ancona. Mostre e laboratori che incontrano le esigenze di chi ha disabilità sensoriali, intellettive o disturbi specifici dell'apprendimento. Nessuno escluso, neppure i bambini.

Dando loro delle immagini loro stessi ci dicono cosa loro vedono [] e questi libri per immagini non sono altro che simbolini universali. Vanno bene per gli stranieri, per i migranti, per coloro che non sono verbali.

La carta negli anni ha lasciato spazio al digitale. In questo campo le opportunità per tipologie di letture alternative sono persino maggiori.