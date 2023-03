"A mamma e papà devo tutto": Ron dedica loro il tour "Sono un figlio"

Un momento felice per Ron. E, come dice lui stesso, di crescita. Merito dei riconoscimenti per il suo ultimo album, dal titolo "Sono un figlio". Collaborazioni raffinate (come quella con Bungaro) ma anche con i giovani (come Giulio Wilson e Leo Gassman). "Sono un figlio" è anche il nome del tour, partito ieri da Senigallia. Una coincidenza fortunata quella con la festa delle donne, alle quali Ron accetta di dedicare la serata. La dedica dell'intero progetto è invece rivolta ai suoi genitori. Intervista di Silvio Vitelli