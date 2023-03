Omicidio Cianfrone: ergastolo per entrambi i coniugi

La Corte d'Assise di Appello ad Ancona ha modificato la sentenza di primo grado. Comminato l'ergastolo anche per Francesca Angiulli condannata in primo grado a 16 anni di carcere dal Tribunale di Macerata. Confermato l'ergastolo invece per Giuseppe Spagnuolo, il marito. Sono state quindi accolte le richieste delle accuse che avevano proposto l'ergastolo per entrambi i coniugi. Respinta invece la richiesta dei domiciliari per Angiulli. Disposta poi una nuova perizia sulle condizioni di salute di Spagnulo per verificare una eventuale incompatibilità con il carcere.

Si conclude oggi il processo di appello per l'omicidio di Antonio Cianfrone, l'ex carabiniere ucciso il 3 giugno 2020 lungo la pista ciclabile di Pagliare, a Spinetoli. I giudici avevano riconosciuto alla donna l'attenuante della minima partecipazione. All'origine del delitto, secondo l'accusa, dissapori personali tra la vittima e i due coniugi.