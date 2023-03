Superbonus: approvata la deroga nelle aree del sisma del 2016

Era un emendamento molto atteso dai territori del cratere sismico che da poco avevano visto la ricostruzione partire. Nella serata di lunedì 27 marzo l'approvazione della Commissione finanze della Camera alla proroga, fino al 2025, al blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per il cratere sismico del 2016. Nello stesso emendamento che agisce sulla conversione in legge del decreto superbonus (dl 11/2023) è prevista l'estensione anche alle zone colpite dall'alluvione dello scorso settembre e dal terremoto di novembre nel Nord delle Marche.

"Una promessa mantenuta" per il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. L'emendamento garantisce fino al 2025 la cessione nel credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione che hanno usufruito del 110% all'interno delle lavorazioni non coperte dal contributo sisma. Una misura che, sempre secondo Castelli, stimolerà le imprese a lavorare nel grande cantiere della ricostruzione.