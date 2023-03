Sequestrato impianto di depurazione a Falconara

Scolmatori aperti anche in assenza di pioggia, con sostanze inquinanti riversate in mare e sulla costa.

È quanto sarebbe avvenuto, negli ultimi due anni, tra Falconara Marittima e Ancona, secondo l'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Guardia Costiera, coordinati dalla Procura.

Sequestrati un depuratore, sollevatori di acque reflue e dodici scolmatori, impianti che saranno affidati a un commissario. In pratica tutta la linea fognaria da Palombina nord a Rocca Priora. Cinque gli indagati per inquinamento ambientale e scarico di reflui non autorizzati, il direttore generale di Vivaservizi, Moreno Clementi, e quattro tecnici dell'azienda.

La società comunica di essere pienamente fiduciosa sul fatto che verrà accertata la totale assenza di responsabilità, così come per l'analogo procedimento in corso sempre relativo agli sversamenti in mare.

Tutto nasce da una segnalazione, nell'aprile 2020, da parte della raffineria Api di Falconara, che aveva notato la presenza di schiuma e acqua torbida nello scarico a mare del fosso Rigatta.

Gli accertamenti successivi avrebbero poi riscontrato la non corretta gestione degli scolmatori lungo la linea di costa, che sarebbero, oltretutto, risultati privi di autorizzazione.

Un uso difforme da quello previsto, ovvero di presidio di emergenza che si attiva solo in caso di forti precipitazioni per evitare danni agli impianti di depurazione.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di escherichia coli e idrocarburi, in alcuni casi con concentrazioni superiori ai limiti di legge.

Una contaminazione diffusa e persistente, secondo i periti, con effetti anche sulla fauna ittica. I rilievi sui molluschi presenti nelle acque antistanti gli impianti presenterebbero valori fuori limite di escherichia coli, tali da vietarne la raccolta.