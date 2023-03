Tar Marche, la mappa dei ricorsi dalle spiagge ai no vax

Un 2022 all'insegna della tempestività quello del Tar, il tribunale amministrativo delle Marche. Cresce il numero totale dei ricorsi presentati, 697 nell'ultimo anno, un terzo dei quali sono stati decisi entro 12 mesi.

Più del 18% dei contenziosi riguarda i lavoratori stranieri. Al secondo posto edilizia e urbanistica con 91 procedimenti aperti. Numerosi i ricorsi avanzati da medici e militari no-vax sospesi dal servizio e dai gestori degli stabilimenti balneari contro lo stop alla proroga delle concessioni decisa dal Governo Draghi.

Circa 20 giorni di attesa per i giudizi cautelari in materia di appalti, contro i 26 della media italiana.

Il Presidente del TAR marche, Giuseppe Daniele, ha poi sottolineato come, nel 2022, non siano stati depositati ricorsi in materia di informativa antimafia. Un segnale, secondo il Presidente, che conferma come le Marche siano una regione tranquilla e sostanzialmente immune dalla criminalità organizzata.

Diminuisce il numero dei procedimenti pendenti: 2.211, anche se un quarto di questi è stato depositato più di un decennio fa. Un dato che pone il Tar Marche tra i più ritardatari a livello nazionale. Ma il trend è positivo ed è destinato ad accelerare con l'entrata in funzione della seconda sezione.

Pesa la carenza di organico. Un fattore che limita l'efficacia della giustizia amministrativa, con difficoltà a garantire la celebrazione delle udienze nel caso di congedi o assenze per malattia.