Sempre meno imprese giovanili nelle Marche

Non è un paese per giovani, ancor meno per le giovani imprese. Negli ultimi 10 anni, sono scomparse in Italia 130 mila attività guidate da under 35. Un dato preoccupante per il futuro del tessuto produttivo, che ha perso il 20% circa di aziende giovanili, soprattutto nel Centro Sud.

Maglia nera per le Marche, che hanno perso oltre un terzo delle imprese giovani in un decennio. Un calo che supera il 7% solo nell'ultimo anno.

Allarme rosso per la provincia di Macerata, la peggiore in Italia dal 2019 ad oggi con quasi un quinto delle aziende under 35 sparito nell'arco di soli tre anni.

Un declino che colpisce quasi tutti i settori, a partire dal commercio al dettaglio e dalle costruzioni, dove le imprese giovanili registrate nelle Marche sono quasi dimezzate rispetto a dieci anni fa. In controtendenza l'agricoltura, che registra un aumento del 10%, il settore dell'istruzione e le attività di noleggio e viaggi.

A incidere, sicuramente la crisi pandemica, che ha frenato l'apertura di nuove attività. Ma i principali ostacoli sono l'accesso al credito, con tempi medi di un anno per ricevere un finanziamento e la mole di adempimenti burocratici.

Il PNRR impegna importanti risorse per contrastare il declino demografico del tessuto imprenditoriale, soprattutto attraverso forti investimenti nel digitale. E proprio in questo ambito, i giovani possono recuperare terreno per dare un contributo decisivo alla crescita del paese.