Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 30 marzo ad Osimo

Sarà il capo dello stato, Sergio Mattarella, a inaugurare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro. La cerimonia a Osimo giovedì 30 marzo. Il Presidente della Repubblica torna così nella nostra Regione. Non sono ancora noti i dettagli della visita. Il programma sarà definito nei prossimi giorni tra la Lega del Filo d'Oro e l'ufficio del cerimoniale del Quirinale.

Un invito che nasce ben sei anni fa. Nel novembre del 2017, una delegazione del Filo d'Oro era stata ricevuta al Quirinale. Un colloquio in cui Mattarella aveva ascoltato con attenzione le richieste dell'ente che si occupa dei sordociechi. In quell'occasione, era arrivato un primo invito a visitare il centro nazionale allora in via di costruzione.

Il centro è adesso una sede all'avanguardia, in parte già operativa. Il secondo lotto di lavori è terminato da poco e si attendono solo alcuni passaggi burocratici per rendere pienamente funzionante la struttura.