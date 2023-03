Marche terra di boschi, nell'ultimo secolo sono aumenti di quattro volte. Il problema è la gestione

Serbatoio di biodiversità e nostro migliore alleato contro gli effetti del cambiamento climatico, il bosco è un ecosistema complesso dove suolo, acqua, piante e animali operano a stretto contatto. Per l'uomo non è solo uno ambiente da sfruttare per il legname o a fini turistici. Foreste in forma garantiscono un'efficace difesa contro il dissesto idrogeologico, un aspetto cruciale per la nostra regione.

Nelle Marche, gli ambienti boschivi sono aumentati del 300% nell'ultimo secolo e occupano un terzo del territorio. Il loro stato di salute è costantemente monitorato dai Carabinieri Forestali e dai tecnici, molti dei quali formati dall'Università Politecnica delle Marche. L'ateneo, in occasione della giornata mondiale delle foreste, ha organizzato un convegno per parlare dei nostri polmoni verdi.

Henry David Thoreau scriveva in una delle sue opere più note Andai nei boschi perchè desideravo vivere con saggezza, . E proprio dalle foreste abbiamo ancora tanto da imparare.

Nel servizio video le interviste a Carlo Urbinati, Presidente del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, Roberto Nardi, Comandante Carabinieri Forestali delle Marche, e Gianmarco Braconi, Associazione universitaria studenti forestali (AUSF)