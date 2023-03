A Macerata la raccolta differenziata diventa intelligente

La raccolta differenziata non è solo un obbligo, ma soprattutto un gesto di civiltà. La tecnologia può aiutare a ridurre la quantità di rifiuti che finisce in discarica. È il caso di Macerata, dove sono stati attivati, in dieci postazioni, cassonetti in grado di riconoscere l'utente e misurare la quantità di rifiuti conferiti. Per aprire il contenitore, basta scaricare un'applicazione sul telefono o dotarsi di una scheda elettronica.

Un sistema ideato per le zone dove la raccolta porta a porta è difficile da realizzare, ma anche per venire incontro alle esigenze di una città universitaria come Macerata. Due le postazioni riservate agli studenti fuori sede.



Il progetto sperimentale lanciato dal Comune e da Cosmari, del valore di circa 88 mila euro, potrà rendere possibile in futuro l'adozione della tariffa puntuale, che premia i comportamenti virtuosi.